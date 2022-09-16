29 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, göçmenlerin bulunduğu bölgeye gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) tarafından alınarak karaya çıkarıldı. Göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi. (Hamdi Yörür /İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Bodrum Göçmen 3. Sayfa Güncel Haberler

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