284 Şüpheli Siber Suçlarla Mücadele Kapsamında Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada yapılan operasyonlarla toplam 284 şüphelinin yakalandığını ve çeşitli siber suçların önüne geçildiğini duyurdu. Operasyonlarda, dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrimiçi taciz gibi suçların işlendiği tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftada 284 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, son 1 haftada 48 iş merkezli nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli hırsızlık ve bilişim sistemlerine girme suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Trabzon, Yalova ve Zonguldak merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda 284 şüpheli yakalanırken yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yüksek kazanç vaadiyle yatırım, düşük faizli kredi, ürün satışı" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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