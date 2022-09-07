Uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü yakalandı 3. Sayfa Haberleri Van'ın Başkale ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan ve hakkında 28 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Van'ın Başkale ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan ve hakkında 28 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timinin (JASAT), haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.C, ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Kaynak: AA / 3. Sayfa Uyuşturucu Ticareti Başkale Van 3. Sayfa Güncel Haberler

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