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28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Hatay'da bir genci sağ olarak kurtardı

3. Sayfa Haberleri

28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Hatay'da bir genci sağ olarak kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) konuşlu 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığının Antakya'da 15 yaşında Sıba Eburas isimli genci enkazdan sağ olarak kurtardığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) konuşlu 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığının Antakya'da 15 yaşında Sıba Eburas isimli genci enkazdan sağ olarak kurtardığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "KKTC'de konuşlu 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığının Arama Kurtarma Birliği ile Türkiye Taş Kömürü Kurumunun madencileri tarafından Antakya'da 15 yaşında Sıba Eburas isimli gencimiz enkazdan sağ olarak kurtarıldı" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Antakya Kıbrıs Piyade 3. Sayfa Haberler

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