27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs Alanya'da yakalandı - Haberler

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27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs Alanya'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs Alanya'da yakalandı

Antalya'da başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanarak dolandırıcılık yapan ve 27 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Antalya'da başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanarak dolandırıcılık yapan ve 27 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir süredir dolandırıcılık suçundan aranan A.K'yi takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından A.K'yi Konaklı Mahallesinde yakaladı. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda A.K'nin 23 dosyadan başkasına ait banka veya kredi kartına kullanarak yarar sağlama ve banka ve kredi kurumlarının bilişim sistemlerini araç olarak kullanılarak dolandırıcılık suçundan 27 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Gözaltına alınan A.K, işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dolandırıcılık, Alanya, Kredi, Banka, 3. Sayfa, Haberler

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