27 Yıl Hapis Cezası Bulunan Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan hakkında 27 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. jandarma ekipleri tarafından saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan hakkında 27 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP