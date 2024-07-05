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27 Yıl Hapis Cezası Bulunan Uyuşturucu Taciri Yakalandı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 27 yıl 6 ay 5 gün hapis cezası bulunan Y.A. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan hakkında 27 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. jandarma ekipleri tarafından saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan hakkında 27 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Haberler

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