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27 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

27 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı
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Afyonkarahisar'da, çeşitli suçlardan 27 yıl hapis cezasıyla aranan H.I. isimli şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yapılan incelemelerde şahsın 904 bin TL'lik adli para cezası olduğu ve çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 27 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde H.I., isimli şahsın 8 adet çek için karşılıksızdır suçundan toplamda 904 bin TL adli para cezası, bankamatikten 2000 TL hırsızlık ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suçlarından 27 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Bolvadin ilçesinde gerçekleştirdikleri takip sonrası yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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