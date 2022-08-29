27 yıl hapis cezası vardı, polis ekiplerince yakalandı 3. Sayfa Haberleri KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı. KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli hırsızlık suçlarından toplam 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.L., İzmit ilçesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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