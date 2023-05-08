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27 yaşındaki genç bıçaklı kavgada öldü

27 yaşındaki genç bıçaklı kavgada öldü

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da gece saatlerinde yaşanan kavgada bıçaklanan 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da gece saatlerinde yaşanan kavgada bıçaklanan 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Güvenevler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer T., (27) isimli şahıs sokakta yürürken yanına gelen bir başka şahısla tartışmaya başladı. Bu sırada taraflar arasında çıkan kavgada Ömer T., isimli henüz öğrenilemeyen şahıs tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahıs yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından hareket geçen polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, Ömer T.'nin cansız bedenini otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Ömer 3. Sayfa Haberler

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