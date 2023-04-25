27 ve 13 yıl hapisle aranan 2 hükümlü yakalandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan 27 yıl ve 13 yıl olmak üzere hapis cezası hükünlüsü 2 şahıs yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan 27 yıl ve 13 yıl olmak üzere hapis cezası hükünlüsü 2 şahıs yakalandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, erişim sistemleri verileri yok etme" suçlarından 27 yıl 3 ay 4 gün hapis cezası hükümlüsü G.H.A. ile "dolandırıcılık" suçundan 13 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası hükümlüsü R.S. yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa