27 Suç Kaydı Bulunan Kadın Hırsızlık Yaparken Yakalandı

27 Suç Kaydı Bulunan Kadın Hırsızlık Yaparken Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 27 suç kaydı bulunan 42 yaşındaki Pembe Ö., pazar yerlerinde iki yaşlı kadının çantalarından para çaldıktan sonra polisin takibi ile yakalandı. Daha önceki bir hırsızlık suçundan serbest bırakıldığı öğrenilen kadın adliyeye sevk edildi.

27 suç kaydı bulunan kadın yine hırsızlık yapınca yakalandı

SAMSUN - Samsun'da 27 suç kaydı bulunan 42 yaşındaki kadın, pazar yerlerinde iki ayrı yaşlı kadının çantasındaki cüzdanlarından para çalınca, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesindeki Perşembe Pazarı'nda ve Atakum ilçesindeki Türkiş Pazarı'nda iki ayrı yaşlı kadının çantalarındaki cüzdanlarından paraları çalındı. Her iki olayda da hırsız, çantadan çaldığı cüzdanlardaki paraları alıp cüzdanları da pazar tezgahı altına atıp kayıplara karıştı. Yaşlı kadınların polise şikayette bulunmaları üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu her iki ayrı pazar yerindeki hırsızlık olayını çoğunluğu hırsızlık suçlarından olmak üzere toplam 27 suç kaydı bulunan Pembe Ö.'nün gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Pembe Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, Pembe Ö.'nün İlkadım ilçesinde bir kişinin çantasından yankesicilik yöntemiyle 7 bin 200 TL para çaldığı için Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak 8 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
Putin'den Trump'a: Ukrayna'nın İHA saldırısına yanıt vermem gerekiyor

Trump'la görüşen Putin'den çok net "Ukrayna" sözleri
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi

Binlerce tutukluya bayram öncesi müjde! Beklenen karar geldi
Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İtiraflarıyla CHP'lileri yaktı! Son operasyonun kilit ismine tahliye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti

Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, muhalefet liderini kabul etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Sergen Yalçın'dan transfer itirafı: Alex'i gözüm tutmamıştı

Sergen'den transfer itirafı: Alex'i gözüm tutmamıştı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.