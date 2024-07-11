Gaziantep'te 26 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve kasten yaralama suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, 26 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP