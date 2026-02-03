Haberler

26 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası bulunan A.Ç.'yi Ankara'da yakalayarak cezaevine teslim etti.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık, banka kurumlarını kullanarak dolandırıcılık, kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık ve firar etmek suçlarından hakkında kesinleşmiş 26 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Ç.'nin (27) Ankara'da ikamet ettiği tespit edildi. Firari hükümlü Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü personeli yakalanarak cezaevine teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar

Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

