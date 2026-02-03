26 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık, banka kurumlarını kullanarak dolandırıcılık, kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık ve firar etmek suçlarından hakkında kesinleşmiş 26 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Ç.'nin (27) Ankara'da ikamet ettiği tespit edildi. Firari hükümlü Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü personeli yakalanarak cezaevine teslim edildi. - YOZGAT