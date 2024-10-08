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26 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Nazilli'de Yakalandı

26 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Nazilli'de Yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 26 yıl hapis cezası ile aranan H.B. isimli şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Şahısın birçok suçtan cezası bulunuyordu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 26 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmalarda H.B. isimli şahıs alan daraltma uygulanarak Yıldıztepe, Aydoğdu ve Hürriyet Caddesi üçgeninde kovalamaca ile yakalandı. Şahsın hırsızlık, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal, cinsel istismar, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme suçlarından 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahıs gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Ayrıca Nazilli'de polis ekipleri son 9 ayda 772 aranan şahsı yakalamayı başardı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nazilli Polis

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