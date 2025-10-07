Haberler

26 Yaşındaki Genç Kadın 3. Kattan Düştü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 26 yaşındaki S.B., 3. kattaki evinin camından düşerek ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3. kattaki evinin camından düşen 26 yaşındaki genç kadın ağır yaralandı.

Olay, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi 7052. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki S.B. isimli genç kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle 3'üncü kattaki evinin camından aşağı düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç kadın, Akyazı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Konu ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
