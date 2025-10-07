26 Yaşındaki Genç Kadın 3. Kattan Düştü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3. kattaki evinin camından düşen 26 yaşındaki genç kadın ağır yaralandı.

Olay, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi 7052. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki S.B. isimli genç kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle 3'üncü kattaki evinin camından aşağı düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç kadın, Akyazı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Konu ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA