250 bin liralık dinamo çalan 3 kişi tutuklandı - Haberler

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250 bin liralık dinamo çalan 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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250 bin liralık dinamo çalan 3 kişi tutuklandı

Eskişehir'de bir işletmeden 250 bin liralık dinamonun çalınmasıyla ilgili jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de bir işletmeden 250 bin liralık dinamonun çalınmasıyla ilgili jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı'na bağlı Karapazar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmeden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yaklaşık 250 bin lira değerindeki dinamonun çalınmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) Dedektifleri ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince çalışma başlatıldı. JASAT Dedektiflerince, yapılan çalışmalar neticesinde iş yerinden hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliği tespit edilerek, teknik ve fiziki takip başlatıldı. Çalışmalar sonucu şüpheliler, şehir merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan sorgusunda, çaldıkları dinamoları kent merkezinde bir hurdacıya sattıkları öğrenildi. Belirtilen hurdacıda bulunan çalıntı malzemeler, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla iş yeri sahibine teslim edildi.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 3 şüpheli "İş yerinden hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Odunpazarı Eskişehir Jandarma JASAT 3. Sayfa Haberler

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