25 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı

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1) 25 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

BURDUR'da hakkında çeşitli suçlardan 25 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (43) saklandığı evde yakalandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 2 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda kent merkezinde bir eve yaptığı operasyonda, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, uyuşturucu madde kullanma gibi suçlardan 25 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.D., Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.