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25 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Aksaray'da Yakalandı

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Aksaray'da, hakkında 25 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. isimli şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı. Hırsızlık ve tutuklunun kaçmasını sağlama suçlarından aranan K.K., yapılan operasyonda gözaltına alındı.

25 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da hırsızlık ve tutuklunun kaçmasını sağlama suçlarından aranan ve hakkında 25 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi dedektifleri 3 ayrı hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçmasını sağlama suçlarından aranan K.K. isimli şahsın merkeze bağlı Sarıağıl köyünde bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen JASAT timleri köyde bulunan ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda K.K. isimli şahıs kıs kıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

25 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Aksaray'da Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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