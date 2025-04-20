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25 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Gaziantep'te Yakalandı

25 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Gaziantep'te Yakalandı
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Gaziantep'te hırsızlık ve silahlı yağma suçlarından hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan A.B. jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık ve silahlı yağma suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Oğuzeli ilçesinde çalışma yapıldı. Çalışma sonucunda, hırsızlık ve silahlı yağma başta olmak üzere 4 ayrı suçtan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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