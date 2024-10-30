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25 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

25 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
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Gaziantep'te adam öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli firari jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te adam öldürme suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde adam öldürme suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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