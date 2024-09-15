25 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan İ.D. isimli şahıs adresine yapılan operasyonda kıskıvrak yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde "Kasten Öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. isimli şahıs, yürütülen titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda JASAT ekiplerince Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP