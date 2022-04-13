25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız polisten kaçamadı - Haberler

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25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız polisten kaçamadı Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 25 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız polisten kaçamadı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 25 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanması için kentin farklı bölgelerinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T., hakkında birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 3 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A., hakkında alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.U. ve hakkında basit yaralama, suçundan 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. yakalandı.

Suç makinesi polisten kaçamadı

Diğer yandan çalışmalar sonucunda hakkında 2 ayrı hırsızlık ve karşılıksız yararlanma suçlarından toplamda 25 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D. de yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız polisten kaçamadı

25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız polisten kaçamadı

25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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