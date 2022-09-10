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25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs bekçilere yakalandı

3. Sayfa Haberleri

25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs bekçilere yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 ayrı suçtan hakkında 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 ayrı suçtan hakkında 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Dağ Mahallesi'ndeki bir marketin önünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye gezen Kuşadası Polis Merkez Amirliğine bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Bekçilerin dur ihtarına uymayan şüpheli koşarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 600 metre kaçabilen şüpheli, bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında şüpheli Ö.K.'nin (31) 5 ayrı suçtan hakkında 25 yıl 79 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ö.K.'nin yapılan üst aramasında ise 7.65 çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

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