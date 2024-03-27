25 yıl 1 ay 11 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
25 yıl 1 ay 11 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
SAMSUN - Samsun'da 25 yıl 1 ay 11 gün hapis cezası bulunan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "silahla yağma" suçundan hakkında 25 yıl 1 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.A.'yı İlkadım ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen P.A. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.