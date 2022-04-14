25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Süleymanbeyler Köyü Hacullu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre silah sesi üzerine eve giren aile 25 yaşındaki Tunahan Ağdacı'yı yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaptıkları kontrollerde Ağdacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ile Kdz. Ereğli Jandarma Bölük Komutanlığı'na bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri evde inceleme yapıp delil topladı. Yapılan incelemenin ardından gencin cansız bedeni otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Gencin yakınları ise evin önünde ağıt yakarak göz yaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.