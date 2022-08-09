25 metreden düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden doğum günü kutlaması için gittiği Marmarareğlisi'nde 25 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybeden 35 yaşındaki Mehlika Derici, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde güzellik merkezi bulunan iki çocuk annesi Mehlika Derici ve sevgilisi Selçuk Çetiner, arkadaşlarının doğum günü eğlencesi için Marmaraereğlisi'ne gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde iddiaya göre uzun süre birlikte yaşadığı erkek arkadaşı müteahhit Selçuk Çetiner ile Aşıklar Tepesi'ne giden Derici ile sevgilisi 25 metre yüksekliğindeki tepeden düştü. Hayatını kaybeden Mehlika Derici ve Selçuk Çetiner'in cansız bedenleri, nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma doğum günü kutlamasına katılanların tek tek ifadelerine başvururken, olaya ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldı. Çiftin telefonları ve çevredeki kent güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Doğum günü kutlamasına ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınlayan Derici ve arkadaşlarının mutluluklarından geriye ise iki sevgilinin olaydan dakikalar önce çekildiği videoları ve fotoğrafları kaldı.

Son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Çerkezköy'de güzellik salonu işletmeciliği yapan Mehlika Derici, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Derici'nin cenazesine Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erkan Zümbül, esnaflar, güzellik salonu işletmecileri ve Derici ailesi ile yakınları katıldı. Derici, kılınan cenaze namazının ardından İstasyon Mezarlığı'na defnedildi. - TEKİRDAĞ