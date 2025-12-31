Haberler

Bakan Yerlikaya: "25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak jandarmamız ve polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda, 125 DEAŞ şüphelisini yakaladık"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucu 125 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar jandarma ve polis tarafından koordine edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak jandarmamız ve polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda, 125 DEAŞ şüphelisini yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak jandarma ve polis tarafından düzenlenen operasyonlarda, 125 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını belirterek, "Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova'da Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerince eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Şüpheli 125 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı. Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir" bilgilerini verdi. - ANKARA

