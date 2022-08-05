25 bin kişinin dolandırıldığı olayda 4 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR - Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu; insanlara kolay/çalışmadan para kazanmayı özendiren yöntemlerden biri olan saadet zinciri mantığı ile çalışan Turgo Shared adıyla bilinen dolandırıcılık olayıyla ilgili soruşturma kapsamında 109 kişinin ifadesine başvurulurken 26 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Düzenlenen operasyonlar sonucunda suç organizasyonu içerisinde yer aldığı tespit edilen Balıkesir'de 17, Ankara'da 5, Samsun'da 2, Kayseri'de 1 ve Zonguldak'ta 1 olmak üzere toplam 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konuşla ilgili 109 kişinin ifadesine başvurulurken ayrıca KOM Şube Müdürlüğüne e-mail, CİMER ve telefonla ulaşan şahıslar en yakın kolluk birimine yönlendirildi. Yürütülen soruşturma dosyası kapsamında 26 şüpheli şahıstan 10 şüpheli şahıs ifade sonrasında KOM Şube Müdürlüğü'nden salıverilirken, 12 şüpheli şahıs Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 4 şüpheli şahısta tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 39 adet bisiklet, 2 adet elektrikli bisiklet, 14 bin TL, 10 adet laptop bilgisayar, 3 adet bilgisayar kasası, 3 adet hard disk, 10 adet flash bellek, 28 adet cep telefonu, 2 adet not defteri, ofis malzemeleri (Masa, sandalye vb.) ele geçirildi.

"Ponzi sistemiyle dolandırmışlar"

Konuyla ilgili valilikçe yapılan açıklamada operasyonla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"insanlara kolay/çalışmadan para kazanmayı özendiren yöntemlerden biri olarak bilinen www.turgoshared.com uzantılı web sitesinde bisiklet, scooter, elektrikli bisiklet, elektrikli motor ve otomobil gibi sanal ürünlerin pazarlandığı, üye olan kullanıcıların bunları satın alarak ve kiraya vererek günlük sabit gelir elde edebilecekleri bir sistem kurulduğu, üyelerin sanal olarak alınan ürünlere ödedikleri ücrete göre seviyelerinin ve kazanacakları söylenen paranın belirlendiği, buna göre üye olmak isteyenlerin; bisiklet için 175 dolar, scooter için 308 dolar, elektrikli bisiklet için 500 dolar, elektrikli motor için 1.200 dolar ve otomobil için 4.000 dolar ücret ödedikleri, sisteme üye olmak için ödenen ücretin dijital para borsalarında tether/usdt (dolar) adlı kripto paraya dönüştürüp Turgo Shared isimli uygulamadaki açmış oldukları hesaba yolladıktan sonra üyelik işleminin başladığı, oluşumun "PONZİ SİSTEMİ" (yüksek kar getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemi şekli) ile işlediği, üye olan kullanıcıların referans ile üye yaptıkları, kazandırdıkları üye sayısına göre gelirlerinin arttığı, sistemin piramit şeklinde büyüyerek devam ettiği, şüphelilerin ilimiz merkezinde işyeri açarak ticari faaliyet gösteren firmanın ilimiz şubesi gibi hareket ederek vatandaşlarımızın güvenini kazanmaya ve ikna etmeye çalıştıkları, sanal ürünler pazarlanarak yatırım ile para kazanılacağı belirtilerek sisteme giren kullanıcıların ilerleyen süreçte maddi zarara uğramasına neden olabilecek şekilde nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri değerlendirilen şahıslara yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 29.07.2022 tarihinde teknik takip destekli projeli çalışma başlatılmıştır.