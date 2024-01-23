25 bin hapla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisinin operasyonunda ele geçen 25 bin 357 adet sentetik ecza ile ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde C.Y. isimli şahsa kargo ile yüklü miktarda uyuşturucu madde geleceği bilgisini aldı. Narkotik polisi yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen adres ve kargo gönderisinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 25 bin 357 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 22 adet tabanca fişeği ve 43 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Soruşturmanın devamında olayla ilgili bağlantısı tespit edilen M.Y. gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.