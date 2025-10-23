24 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Şahıs İzmir'de Yakalandı
İzmir'de, hakkında 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.İ. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri durumundan şüphelendikleri şahsı durdurdu. Şüphelinin 'silahlı yağma' suçundan 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.İ. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan F.İ., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce cezaevine gönderildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa