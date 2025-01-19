24 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Samsun’da Yakalandı

Samsun'da 24 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 yıldır aranan ve dolandırıcılık, yağma, tehdit ve para cezası gibi 12 farklı suç dosyasından toplam 24 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 50 bin TL de para cezası olduğu tespit edilen U.A. yakalandı. Gözaltına alınan U.A., cezaevine teslim edildi. - SAMSUN