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24 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Samsun’da Yakalandı

24 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Samsun’da Yakalandı
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Samsun'da, dolandırıcılık ve diğer suçlardan toplam 24 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan U.A., 5 yıl arandıktan sonra yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Samsun'da 24 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 yıldır aranan ve dolandırıcılık, yağma, tehdit ve para cezası gibi 12 farklı suç dosyasından toplam 24 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 50 bin TL de para cezası olduğu tespit edilen U.A. yakalandı. Gözaltına alınan U.A., cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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