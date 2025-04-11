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24 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Muğla'da Yakalandı

24 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Muğla'da Yakalandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.'yi yakalayarak adli makamlara teslim etti. A.Y., bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan hüküm giymişti.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Hakkında; 'Bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 61 yaşındaki A.Y. Menteşe Ortaköy Mahallesinde yapılan operasyonlar ile yakalandı.

A.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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