24 yıl hapis cezası ile aranan cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı

Zonguldak'ta hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan cinayet zanlısı jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Türkiye genelinde icra edilen Şehit Uzm. J. Serdar Dağ - JASAT Mercek-2 operasyonu çerçevesinde hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 24 yıl, 17 ay hapis cezası bulunan ve firar durumunda olan cinayet zanlısının, Edirne'nin Keşan ilçesinde olduğu Zonguldak Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından tespit edildi. Firari zanlının yakalanmasına yönelik Edirne İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleriyle yapılan koordineli çalışmalar neticesinde firari zanlı, Keşan ilçesinde sahte kimlik ile çalıştığı işyerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet zanlısı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - ZONGULDAK