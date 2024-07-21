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24 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan suç makinası, sevgilisinin evinde çıktı

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Bursa'da 'Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' başta olmak üzere toplamda 12 suçtan 24 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan zanlı, sevgilisinin evinde saklanırken Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

24 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan suç makinası, sevgilisinin evinde çıktı

Binanın çevresini saran ekipler, zanlıyı kıskıvrak yakaladı

BURSA - Bursa'da 'Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' başta olmak üzere toplamda 12 suçtan 24 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan zanlı, sevgilisinin evinde saklanırken Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan kişileri yakalamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmada 'Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' suçları başta olmak üzere toplam 12 suçtan hakkında 24 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan zanlı A.A.'yı yakalamak için çalışma yaptı. Sivil ekipler, 24 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı A.A.'yı Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde sevgilisinin evinde saklandığı tespit etti. Sivil ekipler, binanın çevresinin sararak firari zanlıyı kıstırdığı evde yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen A.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Bursa Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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