24 yaşındaki genç, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri 24 yaşındaki genç, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 24 yaşındaki Şaban Soydan isimli genç hayatını kaybetti. 24 yaşındaki genç, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 24 yaşındaki Şaban Soydan isimli genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, olay, önceki gün ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Adaklı köyünde meydana geldi. Çobanlara yardım etmek için Darıca köyünün yaylasına giden ve dönüş sırasında etkili olan yağışla birlikte Şaban Soydan isimli gence yıldırım çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Soydan, haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler tarafından cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan otopsisi işlemlerinin ardından Soydan'ın cenazesi bugün Adaklı köyünde toprağa verildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yüksekova Hakkari 3. Sayfa Haberler

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