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24 Yaşındaki Genç İntihar Etti

24 Yaşındaki Genç İntihar Etti
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Ordu'nun Ünye ilçesinde borçları nedeniyle bunalıma giren 24 yaşındaki T.Ş., evinde av tüfeğiyle intihar etti. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, gencin annesi büyük bir üzüntü içinde ağıt yaktı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 24 yaşındaki genç, av tüfeğiyle kendini vurarak intihar etti.

Olay, Ünye ilçesi Ortayılmazlar Mahallesi Kanlıkuyu Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. İddialara göre, borçları yüzünden bunalıma giren 24 yaşındaki T.Ş., ailesini bankaya gönderdikten sonra evde av tüfeği ile kendini vurarak intihar etti. Silah sesini duyan komşuları, aileyi arayarak durumu anlattı. Eve gelen anne ve baba, çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acılı anne ağıt yaktı

Evin tek oğlu olan T.Ş.'nin annesi evin önünde saatlerce ağıt yakarak gözyaşı döktü. T.Ş.'nin işten çıktığı ve Ünye Limanı'nda bir tersanede yeni işe gireceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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