24 Suç Dosyası Olan Firari Şahıs, 7 Yıl Saklandığı Ofiste Yakalandı

Ankara'da 24 farklı suç dosyası bulunan S.Ü. isimli şahıs, 7 yıldır saklandığı su satış ofisinde polis operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 12 Ocak 2018 tarihinden bu yana cezaevi firarisi olarak aranan, 24 farklı suç dosyası bulunan ve hakkında 'dolandırıcılık, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'tehdit, 'resmi belgede 'sahtecilik' gibi 11 ayrı suçtan toplam 35 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü. isimli şahsın izine ulaşıldı. Bunun üzerine Mamak ilçesinde bir binanın en alt katında faaliyet gösteren su satış ofisinde yapılan aramada kendini kamufle eden şahsın yapılan kimlik sorgusunda aranan S.Ü. olduğu belirlendi. Yaklaşık 7 yıldır söz konusu depoda saklandığı, burada yatıp kalktığı öğrenilen firari şahıs, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA