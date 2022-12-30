23 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'de hakkında 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari şahıs polis ekiplerince yakalandı. Kocaeli'de hakkında 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari şahıs polis ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dolandırıcılık suçundan hakkında 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.K (35) isimli firari şahsın Gebze ilçesinde olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince gerçekleştiren operasyonda yakalanan A.K işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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