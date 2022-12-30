Üye Girişi
Haberi Paylaş

23 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

23 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kocaeli'de hakkında 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli'de hakkında 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dolandırıcılık suçundan hakkında 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.K (35) isimli firari şahsın Gebze ilçesinde olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince gerçekleştiren operasyonda yakalanan A.K işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title