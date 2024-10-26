23 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Batman'da bir yıldır kaçak durumda olan ve hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.İ. yakalanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 25 Ekim 2024 tarihinde Batman ili mülki sınırları içerisinde 1 yıldır cezaevi firarisi, 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.İ. isimli şahıs yakalanarak Batman T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BATMAN