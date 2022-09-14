23 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı 3. Sayfa Haberleri Gaziantep'te 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen İ.S. isimli şüpheli kişi yakalandı. Gaziantep'te 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen İ.S. isimli şüpheli kişi yakalandı. Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü Ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonda neticesinde hakkında silahlı yağma, hırsızlık ve yaralama suçlarından 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen İ.S. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şahıs yasal işlemlerin ardından sevk edildiği Adli Mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Asayiş Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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