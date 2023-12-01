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23 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda hükümlü adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Dokuzçam Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 25 ayrı "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T'yi yakaladı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Operasyon Jandarma Menteşe Muğla Dolandırıcılık Güvenlik Yakalama Ceza Suç 3. Sayfa Haberler

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