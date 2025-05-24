23 Yıl Firari Katil Zanlısı Kuzeninin Kimliğiyle Yakalandı

23 Yıl Firari Katil Zanlısı Kuzeninin Kimliğiyle Yakalandı
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Batman'da 2002 yılında meydana gelen cinayetle ilgili 23 yıldır aranan İhsan E., Fransa'da yaşayan kuzeninin kimlik kartını kullanarak yakalandı. Şüpheli, detaylı sorgulama sonrasında gerçek kimliğini itiraf etti ve tutuklandı.

23 yıldır aranan katil zanlısı kuzeninin kimliğiyle yakalandı

ÇANKIRI - Batman'da arazi anlaşmazlığı sebebiyle 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavganın zanlısı olarak 23 yıldır aranan şahıs, Fransa'da yaşayan ve kendisine çok benzeyen kuzeninin kimlik kartıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman'da 17 Ocak 2002 tarihinde çıkan arazi kavgasında silahla vurulan Halit Güzel hayatını kaybederken, oğlu Mehmet Güzel ise ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisinin İhsan E. olduğu tespit edilirken, güvenlik önlemi sebebiyle cinayet dosyası 2004 yılında Çankırı Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

23 yıldır firari olarak aranıyordu

Cinayetten sonra kayıplara karışan şüpheli İhsan E.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalara başlayan Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, şahsın yakınları ile irtibatlı olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Ekiplerin yaptığı incelemede, şahsın ailesinin İstanbul'da yaşadığı belirlendi. İhsan E.'nin kendisine çok benzeyen ve Fransa'da yaşayan kuzeni F.K.'nin kimliğini kullanabileceği değerlendirilerek yapılan teknik incelemeler neticesinde şahsın adresi tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılan bilgiler ışığında düzenlenen koordineli operasyonla şüpheli, eşi ile birlikte İstanbul'da yaşadığı evde yakalandı. Katil zanlısının yakalanmamak için sahte basın kartı da kullandığı tespit edildi. Yakalanan şahıs, ekiplere kuzenine ait kimlik kartını göstermesine rağmen ekiplerin detaylı sorgulamaları üzerine İhsan E. olduğunu itiraf etti. 23 yıldır firari yaşayan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İhsan E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - 3.Sayfa
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