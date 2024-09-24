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23 Yıl Cezası Olan Firari Yapay Zeka Desteğiyle Yakalandı

23 Yıl Cezası Olan Firari Yapay Zeka Desteğiyle Yakalandı
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Gaziantep'te 23 yıl 18 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.Ö., jandarma ekiplerinin yapay zeka destekli yüz tanıma sistemiyle yakalandı. Firari şahıs, adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep'te yağma, hırsızlık ve firar suçlarından hakkında 23 yıl 18 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerinin yapay zeka destekli yüz tanıma sistemi desteğiyle yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şahinbey ilçesinde icra edilen yol kontrol faaliyetinde kimlik bilgilerinden şüphelenilen şahıs yapay zeka destekli yüz tanıma sistemi ile kontrol edildi. Yapılan kontrollerde şahsın yağma, hırsızlık ve firar suçlarından hakkında 23 yıl 18 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö. olduğu tespit edildi.

Yakalanan şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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