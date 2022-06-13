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23 yaşındaki stajer avukat tarihi kuleden atlayarak intihar etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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23 yaşındaki stajer avukat tarihi kuleden atlayarak intihar etti Stajyer avukat olduğu öğrenilen Tugay Çeliktenyıldız isimli genç, tarihi Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti.

23 yaşındaki stajer avukat tarihi kuleden atlayarak intihar etti

İSTANBUL - Stajyer avukat olduğu öğrenilen Tugay Çeliktenyıldız isimli genç, tarihi Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Galata Kulesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde kuleye giren 23 yaşındaki stajyer avukat Tugay Çeliktenyıldız, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak aşağıya atlayacağını söyledi. Genç adam bir süre kuleden atlayarak intihar etti. Zemine çakılan genci gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Sağlık ekiplerini arayarak atladığı iddiası

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı cenaze üzerinde bir süre inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler

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