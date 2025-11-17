23 Yaşındaki Kayıp Genç Kadın Samsun'da Bulundu

Samsun'da kayıp olduğuna dair ailesinin polise başvurduğu 23 yaşındaki genç kadın sağ bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde annesi Fadime Topuz tarafından 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren kayıp olduğu belirtilen bir çocuk annesi Güllü Biçer (23) için, 3 Kasım 2025'te polis merkezine kayıp başvurusunda bulunuldu.

Başvurunun ardından harekete geçen polis ekipleri, Güllü Biçer'i sağlıklı bir şekilde bularak ailesine haber verdi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve genç kadının kimseden şikayetçi olmadığı tespit edildi. Öte yandan, anne Fadime Topuz'un, kızının bulunması için ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa başvurarak yardım istediği öğrenildi. - SAMSUN