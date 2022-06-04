Baraj gölünde kaybolan genç 4'üncü gününde aranmaya devam ediyor - Haberler

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Baraj gölünde kaybolan genç 4'üncü gününde aranmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Baraj gölünde kaybolan genç 4'üncü gününde aranmaya devam ediyor -Aramalara AFAD dalgıçlarda katıldı Kırıkkale'de 4 gün önce baraj gölünde kaybolan 23 yaşındaki gencin bulunması için yapılan arama çalışmalarına AFAD dalgıçlarda katıldı.

Baraj gölünde kaybolan genç 4'üncü gününde aranmaya devam ediyor

-Aramalara AFAD dalgıçlarda katıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 4 gün önce baraj gölünde kaybolan 23 yaşındaki gencin bulunması için yapılan arama çalışmalarına AFAD dalgıçlarda katıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyündeki Kapulukaya Baraj gölünde 4 gün önce tekneyle açılan Sinan Şitkahyaoğulları yüzerek kıyıya ulaşmak isteyince gözlerden kayboldu. 23 yaşındaki gencin bulunması için çok sayıda arama kurtarma ekibinin katıldığı bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma Timi, polis dalgıçlar ve itfaiye ekipleri, arama çalışmalarını 4 gündür sürdürüyor.

Şuana kadar izine rastlanamayan gencin bulunmasına destek için bölgeye gelen AFAD dalgıçlarda suyun için de arama çalışmasına başladı. JAK Timi, aramalarda sualtı kamerasında kullanıyor. Sinan Şitkahyaoğullar'ının yakınları ve arkadaşları da baraj kıyısında bekleyişlerini sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - 3. Sayfa

Kırıkkale AFAD 3. Sayfa Haberler

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