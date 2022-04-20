23 yaşındaki genç 171 gündür verdiği hayat mücadelesini kaybetti

BURSA - Bursa'da, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan Aleyna Çakmak, tedavi gördüğü hastanede 171 gündür verdiği hayat mücadelesine yenik düştü.

Kaza, 31 Ekim 2021 tarihinde saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esentepe Köprülü Kavşağı girişinde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 7 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada sıkışan ve araçtan fıralyarak yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta sıkışan yaralılar araçtan kurtarıldı. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Yoğun bakım ünitesinde 171 gündür tedavisi süren Aleyna Çakmak, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Çakmak'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınırken, memleketi Artvin'de defnedileceği bildirildi.