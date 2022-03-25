23 kişi hakkında işlem yapıldı 6'sı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

23 kişi hakkında işlem yapıldı 6'sı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
23 kişi hakkında işlem yapıldı 6'sı tutuklandı

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olaylarla ilgili 23 kişi hakkında işlem yapıldı, 6 kişi tutuklandı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olaylarla ilgili 23 kişi hakkında işlem yapıldı, 6 kişi tutuklandı.

Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 1.23 gram metamfetamin, 1.45 gram sentetik kannabinoid, 1.008 adet sentetik ecza hap, 1.76 gram esrar, 1 adet enjektör içerisinde narkotik içerikli madde, 1 adet narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olaylarla ilgili 23 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. Şahıslardan 6'sı sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SİVAS

23 kişi hakkında işlem yapıldı 6'sı tutuklandı

23 kişi hakkında işlem yapıldı 6'sı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Narkotik, Polis, Sivas, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title