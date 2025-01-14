Üye Girişi
Haberler
Elektrik faturalarında hesaplar değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Faturalarda hesaplar değişti
Bahçeli'ye Selahattin Demirtaş'ın mesajı soruldu: Gelişmeler uyumlu ve onurludur

Bahçeli'ye Demirtaş'ın mesajı soruldu! Sözleri çok konuşulur
Açıklamalar art arda geldi! Gazze'de ateşkes son aşamada

Art arda açıklamalar! Beklenen haber her an gelebilir
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

23 İlde FETÖ'ye Yönelik 'Kıskaç-34' Operasyonu: 110 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzenlenen 'Kıskaç-34' operasyonlarında 110 şüphelinin yakalandığını ve çok miktarda döviz ile dijital materyal ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlar, FETÖ terör örgütüne yönelik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kıskaç-34' operasyonlarında 110 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kıskaç-34' operasyonuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Antalya, Ankara, Aydın, Bolu, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, Kayseri, Karaman, Kocaeli, Kırklareli, Konya, Muğla, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik son bir haftadır devam eden 'Kıskaç-34' operasyonlarında 110 şüpheli yakalandı. Düzenlenen operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi."

Örgütün çeşitli kademelerinde yer aldıkları öğrenildi

Şüpheliler hakkındaki bilgilere yer veren Bakan Yerlikaya, "Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; örgütün 'Akademisyen Yapılanması, Askeri Yapılanması ve Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, 'Gaybubet Evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barınmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
img

Fenerbahçe, Talisca'dan vazgeçti
img

Erdoğan'a hareketi gündem olmuştu! İsak Haleva hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdüllatif Şener'in oğlu 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı

Biri cinayet işlemişti, diğeri Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi

Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar
Mehmet Ali Erbil'in yayınında mide bulandıran tehdit: Bu gece başka bir erkekle olacağım

Eski sevgiliden canlı yayında mide bulandıran tehdit
Suriye'de sarraflar sokaklarda balya balya para bozuyor

Yasak kalktı! Sokakta balya balya parayla bekliyorlar

Son Dakika Haberleri

Yılmaz Özdil kimdir, neden hastaneye kaldırıldı? Yılmaz Özdil'in hastalığı nedir? Hadise yeni sevgilisiyle ne paylaştı? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? Abdüllatif Şener'in oğlu kim, tutuklandı mı? Şamil Şener neden tutuklandı, suçu ne? Yılmaz Özdil hastaneye mi kaldırıldı? Yılmaz Özdil sağlık durumu nedir? Serenay Sarıkaya ifadeye mi çağırıldı? Serenay Sarıkaya neden ifade verecek? A101 16 OCAK AKTÜEL KATALOĞU A 101'e hangi ürünler gelecek? A101 16 Ocak indirimli ürünler listesi! Sülün Osman kimdir? Dolandırıcı Sülün Osman nereleri sattı? Sülün Osman'ın hayat hikayesi… Gökhan Özen Los Angeles yangınıyla ilgili ne dedi? Tuta Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lucas Silva Melo Fenerbahçe ile anlaştı mı? Lucas Silva Melo kimdir? Tuta kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.