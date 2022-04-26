220 kiloluk iplik balyası üzerine düşen işçi yaralandı - Haberler

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220 kiloluk iplik balyası üzerine düşen işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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220 kiloluk iplik balyası üzerine düşen işçi yaralandı

Tekirdağ'da bir tekstil firmasında tırın dorsesinden üzerine iplik balyası düşen işçi yaralandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da bir tekstil firmasında tırın dorsesinden üzerine iplik balyası düşen işçi yaralandı.

Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalıştığı sırada tırın kasasından yaklaşık 220 kilo ağırlığındaki iplik balyası Ö.K.'nin üzerine düştü. Yaralı işçi Ö.K. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçi, tedavisinin ardından taburcu oldu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, işçi, 3. Sayfa, Haberler

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